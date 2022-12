Plan windturbines langs A15 bij Wadenoijen

Dit gezin is ook hier bang als helikop­ters overvlie­gen, maar moeder Yulia is dankbaar: ‘Als familiele­den ontvangen’

Te voet, in de kou, uren wachtend bij de douane slaagde ze er negen maanden geleden in de grens bij Polen over te komen. ‘Baboesjka’ werd er herenigd met dochter en kleinkinderen en samen stapten ze in een bus met onbekende bestemming: de Betuwe. Hoe gaat het nu? ,,We hoopten dat we kerst thuis konden vieren.”

24 december