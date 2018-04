Politie vindt drugslab in Zaltbommel bij 14 invallen in Zuid-Nederland - zes mensen aangehouden

POLL Lichamen drenkelingen uit Zaltbommel terug naar Eritrea

13 april ZALTBOMMEL - De lichamen van de twee jonge Eritreeërs uit Zaltbommel, die vorige week in de Waal bij Brakel verdronken, zijn vrijdag gerepatrieerd. Beide mannen worden in hun moederland begraven. Zaterdag een uitgebreid verhaal in het Brabants Dagblad over de verraderlijke Waal.