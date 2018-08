Politie Zaltbommel in actie tegen inbreker te zien op beelden bodycam

Rosmalense molenaar hoort de zon aan de wieken

16 augustus ROSMALEN - De hitte en droogte heeft de afgelopen tijd wel wat schade aan de molens gebracht, maar niet onoverkomelijk. Hout werkt, dus soms valt er wat op de grond. Zelf provisorisch repareren zoals in de Bommelerwaard of wachten op de molenmaker, zoals in Rosmalen. Maar draaien zullen ze, omdat dan pas eventuele schade te zien en te horen is.