Prijzen voor rockgroep Spark of Sanity: 'Van snackbars naar festivals'

ZALTBOMMEL - De prijzen die de Zaltbommelse rockband Spark of Sanity onlangs in de wacht sleepte geven een boost aan hun carrière. Kleine zaaltjes maken plaats voor grotere podia.

Sinds kort mogen ze zich 'de beste band van de Betuwe' noemen: Spark of Sanity. Aan het ploeterend bestaan van de Zaltbommelse formatie in kroegjes en keldertjes lijkt een einde te komen nu het grotere werk zich aandient. 'Van snackbars naar festivals' vatten de vier leden hun verrassende carrièrestap samen. Die stap heeft alles te maken met hun deelname aan de wedstrijd 'Parel van de Betuwe', op 21 april gehouden in cultuurcentrum Zinder in Tiel.

Muzikale vrienden

Die avond gingen ze de strijd aan met andere bands om in de kleine uurtjes met de juryprijs, de publieksprijs én de titel 'beste band' naar huis te gaan. Naast een geldbedrag en studiotijd bestond de beloning uit een optreden tijdens Appelpop 2018, voor de muzikale vrienden een hoogtepunt waar ze gespannen naar uitkijken.

In de serre van het ouderlijk huis van drummer Nick Mastenbroek (26) in Zaltbommel ontmoeten we de vier jonge en ambitieuze bandleden, allemaal ex-leerlingen van het plaatselijke Cambium College. Bommelaar Laurens Lamberts (25) is de zanger-gitarist van het gezelschap en werkt in het dagelijks leven als softwareontwikkelaar. Bjorn Schouten (22) neemt in de groep de bas en vocals voor zijn rekening, komt uit Zuilichem, studeert culturele communicatie aan de Universiteit van Utrecht en woont sinds kort in die stad. Gitarist Robin van Son (23) woont in Zaltbommel en studeert af als game designer, terwijl de gastheer zich naast het slagwerk bezighoudt met zijn studie forensische psychologie aan de universiteit in zijn nieuwe woonplaats Tilburg.

'Allemaal nog in ontwikkeling'

In de huidige samenstelling bestaat Spark of Sanity, door henzelf vrij vertaald als 'een beetje normaal', 2,5 jaar. Op de vraag hoe ze hun muziekgenre zouden labelen, ontstaat een korte onderlinge discussie. "Indie? Nee het is niet echt indie. Alternatieve rock toch ook niet." Het voorstel om er helemaal geen etiketje op te plakken vindt ingang bij alle vier. "Het is allemaal nog in ontwikkeling. De prijs heeft veel teweeg gebracht. We gaan ons nu meer toeleggen op het schrijven van eigen nummers en moeten nog zien wat daar uit komt."

Nu ze dankzij de publiciteit rondom de prijs uit de anonimiteit treden, loopt de agenda sneller vol dan verwacht. "Tot nu toe speelden we gemiddeld eens per maand, maar het ziet er naar uit dat dat aantal verviervoudigt", zegt Mastenbroek, met afstand de grootste prater van het stel. Over de combinatie van een druk muziekleven met werk of studie lijkt geen van de rockers zich zorgen te maken.

Nieuwe kansen