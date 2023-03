Provinciale verkiezingen; Is de Bommelerwaard beter af bij Brabant?

jouw meningZALTBOMMEL - Zo'n beetje alle neuzen in de Bommelerwaard staan richting Den Bosch. We gaan er naar het ziekenhuis, naar de winkels, de bioscopen. We gaan er uit eten, naar school en we werken er vaak. Brabantse zorginstellingen verzorgen de Bommelerwaardse ouderen. Zouden de inwoners van de Gelderse gemeenten Maasdriel en Zaltbommel niet beter af zijn bij de provincie Noord-Brabant?

Op 15 maart kunnen we na vier jaar weer gaan stemmen voor de Provinciale Staten van Gelderland. De Statenleden vergaderen in Arnhem, meer dan drie kwartier rijden van Zaltbommel. En dat terwijl de mensen die een paar kilometer verderop wonen, aan de andere kant van de Maas, bij Brabant horen. Dat is acht minuten met de trein.

Maas als frontlinie

Historisch gezien hoort de Bommelerwaard ontegenzeggelijk tot Gelderland. De Maas is meer dan eens frontlinie geweest tussen de twee provincies. En ook is er een grens tussen het katholieke en het protestantse geloof. Daar waar de Bommelerwaard katholiek is, heeft dat waarschijnlijk veel te maken met veranderingen van de loop van de Maas. Op de kaart van Ammerzoden is goed te zien dat de rivier in het verleden ten noorden van het dorp liep.

Zaltbommel en Maasdriel werken samen binnen de Regio Rivierenland, die geheel bestaat uit Gelderse gemeenten. Met deze ‘club’ heeft de Bommelerwaard gemeenschappelijke regelingen, zoals Avri die voor het ophalen en verwerken van afval zorgt.

En wordt er in de Bommelerwaard een misdrijf gepleegd, dan verschijnen de verdachten niet voor de rechtbank in Den Bosch, maar in Arnhem of - nog verder weg - Zutphen. Politie, brandweer en ambulance zijn eveneens op Gelders niveau georganiseerd. Het hoofdkwartier van de hulpverleners in Gelderland-Zuid staat in Nijmegen.

Natuurlijk hebben Maasdriel en Zaltbommel een band met de provinciale overheid. Gelderland was de afgelopen jaren bijvoorbeeld nauw betrokken bij de herstructurering van de champignonsector en de glastuinbouw. Dat recent beëindigde project heeft vooral in het Zaltbommelse deel van het gebied tot resultaten geleid.

Van Heemstraweg

Gelderland gaat verder over de provinciale wegen in de Bommelerwaard. De Van Heemstraweg (N322) is daarvan veruit de belangrijkste en de bekendste. De N322 heeft als ontsluitingsweg veel betekend voor de economische ontwikkeling van het gebied.

En dan zijn er nog de veren om de Maas, de Afgedamde Maas of de Waal over te steken. Gelderland ondersteunt de exploitanten van de veerponten al jaren met het Verenfonds. Veerdiensten kunnen tot 80 procent van hun tekorten declareren bij de provincie. Daar dreigt een einde aan te komen, want de bodem van het fonds komt in zicht. Gelderland is overigens uniek in die steun. De provincie Noord-Brabant, die toch ook is gebaat met goede veerverbindingen, heeft zo'n fonds niet en laat de steun over aan Arnhem.

Poll Stelling | De Bommelerwaard is beter af bij Brabant Nee, Bommelerwaard is en blijft Gelders

Maakt me niks uit

Ja, we hebben meer te maken met Den Bosch dan met Arnhem Stelling | De Bommelerwaard is beter af bij Brabant Nee, Bommelerwaard is en blijft Gelders (16%)

Maakt me niks uit (3%)

Ja, we hebben meer te maken met Den Bosch dan met Arnhem (81%)



