Provincie: gebrek aan draagvlak is geen argument tegen windmolens

In de laatste nieuwsbrief over de windmolens reageert de provincie Gelderland op de motie die de Bommelse gemeenteraad medio december met een minimale meerderheid aannam. Daarin wordt de handelwijze van de provincie betreurt en het besluit dat de drie geplande windmolens prima passen in het gebied tussen het spoor en de A2 bij Zaltbommel.