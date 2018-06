Provincie Gelderland gul bij aftrap restauratie stadswallen Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De werkzaamheden waren al begonnen, maar de omvangrijke restauratie van de stadswallen in Zaltbommel is donderdag ook officieel van start gegaan. Gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland was erbij. Mét een zak met geld.