Pubers vinden hun draai bij QuoVadis in Bruchem

Aan de Peperstraat in Bruchem treffen Derk en Monique Nijkamp de laatste voorbereidingen op het grote perceel van hun monumentale boerderij. Het gras wordt gemaaid, het grind aangeharkt en het terras geveegd. Vandaag opent wethouder Adrie Bragt hun gezinshuis QuoVadis. Daar wonen ze niet alleen zelf, ze hebben ook vier jongeren in huis, die om verschillende redenen niet thuis of in een instelling kunnen wonen. Hen bieden ze een warme en huiselijke plek. In de fraai verbouwde deel, waar tot vorig jaar nog vee stond, leren vier andere jongeren hoe het is om op kamers te wonen. En in Zaltbommel en Velddriel beschikt QuoVadis over twee huizen waar jongeren wonen die nog weer een stap dichter bij zelfstandigheid zijn. Ze zitten allemaal op school of hebben werk. Het gaat om jongeren met een zorgindicatie. ,,Veel van hen hebben een psychische beperking, zoals ADD, ADHD, autisme of hechtingsproblematiek."