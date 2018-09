Raad van State steekt stokje voor spandoek bij tunnel De Lucht langs A2

VIDEO Slotak­koord orgelsei­zoen in Sint-Maartens­kerk tijdens Open Monumenten­dag

5 september ZALTBOMMEL/POEDEROIJEN/WAARDENBURG - Het is een monument in een monument. Een instrument dat kan daveren en fluisteren. En wie nog nooit het Wolfferts-Heynemanorgel met eigen oren heeft gehoord, moet zaterdag toch echt gaan luisteren in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel. Daar vallen de Nationale Orgeldag en de Open Monumentendag elkaar in de armen.