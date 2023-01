Realtief rustige jaarwisseling in ziekenhuizen Gelderse Vallei en Rivierenland: 17 gewonden, merendeel door alcohol

Oliebollen gebakken? Gooi het vet niet in gootsteen of wc (want de rekening betaal je uiteinde­lijk zelf)

DEN BOSCH – Bijna de helft van de oliebollenbakkers dumpt het gebruikte vet in wc of gootsteen. Het kost de waterschappen in Brabant vele tonnen om leidingen schoon te maken. Uiteindelijk betalen we de rekening zelf.

29 december