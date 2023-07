Mag de muziek harder in deze kroeg op het Plein in Tiel? ‘De moed zakt je redelijk in de schoenen’

5 decibel erbij, dat wil Joy Davelaar van café Tot Straks! in Tiel. 81 in plaats van 76 decibel na 23.00 uur maakt een wereld van verschil in haar café aan het Plein. Maar de gemeente Tiel zegt nee, dus komt Davelaar in het geweer. ,,Het werd een stiltecafé.”