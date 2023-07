Regenbuien, maar soms ook zon in Zaltbommel vandaag

Dit zijn de tien plekken waar in Maasdriel containers voor luierafval moeten komen

KERKDRIEL - Ook Maasdriel gaat luierafval apart inzamelen. Inwoners kunnen tot 9 augustus reageren op de tien plekken die de gemeente en Avri hebben gekozen om er containers voor incontinentiemateriaal neer te zetten. Alleen in Heerewaarden is nog geen plek gevonden.