Restaurant La Provence in Zaltbommel wint prijs

Opruimen vervuilde grond drugslab Zaltbommel kost ruim 350.000 euro

6:35 ZALTBOMMEL - Aan de Bommelsekade in Zaltbommel is maandag begonnen met het afgraven van de grond die in 2015 vervuild is geraakt door een drugslaboratorium. Dat kost tonnen. De gemeente wil de kosten verhalen op de vervuiler.