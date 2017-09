Rijbanen weer open op A2 Zaltbommel en A58 Oirschot na ongevallen

Info-avond over komst gezinshuis naar Bruchem

8 september BRUCHEM - In samenspraak met de gemeente Zaltbommel en initiatiefnemer Quo Vadis is er donderdag 14 september een informatie-avond over de komst van een gezinshuis naar Peperstraat 39 in Bruchem. Belangstellenden zijn om 18.30 uur welkom op het adres Peperstraat 34 (achterom lopen).