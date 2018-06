Rivierenland loskoppelen van A2, hoe dan?

De A2 tussen Deil, 's Hertogenbosch en knooppunt Vught is een knelpunt en dat wordt steeds erger, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de korte en middellange termijn zijn maatregelen bedacht zoals het verbeteren van openbaar vervoer en het stimuleren van spitsmijden. Maar, zo is de conclusie, dat is niet genoeg om dit stuk snelweg op de lange termijn bereikbaar te houden.

Loskoppelen

Komende tijd worden meer verregaande mogelijkheden verkend. Zo komt er een onderzoek naar het verbeteren van onderliggende wegen in de regio. Daarbij is het uitgangspunt dat de ontsluiting en regionale bereikbaarheid van Rivierenland grotendeels losgekoppeld wordt van de A2. Het beter benutten van de brug over de Waal bij Echteld zou daar een belangrijk onderdeel van zijn.

Hoe dan?

In Zaltbommel en Maasdriel zien het nog niet zo voor zich. Loskoppelen van de A2, hoe dan? Zowel het CDA in Maasdriel als de ChristenUnie in Zaltbommel hebben schriftelijke vragen gesteld. ,,Welke effecten zijn er met name op de reeds drukke N322 te verwachten als de brug bij Echteld wordt opgewaardeerd'', wil het CDA in Maasdriel onder meer weten van het college van B en W. En de ChristenUnie: ,,Is het college het met de ChristenUnie eens dat deze optie desastreuze gevolgen heeft voor de bereikbaarheid en dat dit onbespreekbaar en dus onacceptabel is?''