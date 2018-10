Rotaryclub Zaltbommel zamelt 18.000 euro in voor hospice De Samaritaan

Het Charity Dinner werd donderdagavond gehouden in de Gasthuiskapel in Zaltbommel.

Jan Weber, bestuurslid van Stichting Hospice De Samaritaan, nam aan het eind van de avond, zichtbaar ontroerd, de cheque van 18.000 euro in ontvangst. ,,Deze opbrengst overtreft mijn stoutste verwachtingen", zei hij. ,,Er moet nog heel veel gebeuren, maar dit is zo'n mooi gebaar."

De organiserende Rotary-leden Henk van der Sar en Leon Verlouw zijn tevreden. Van der Sar: ,,Het is de eerste keer dat we op deze manier een geldinzameling organiseren. De reacties waren hartverwarmend." Verlouw vult aan dat er veel tijd in de voorbereiding van het Charity Dinner is gaan zitten. ,,Maar met dit resultaat was het dat dubbel en dwars waard."