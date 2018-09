Ruim 1300 eendjes zwemmen in badeendenrace Zaltbommel voor het goede doel

Organisator van het evenement is de Bommelse Tafelronde, een 14-koppige vereniging van mannen tussen 18 en 40 jaar, meest ondernemers, die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. Ze delen kennis en ervaring en zetten jaarlijks hun expertise in voor het goede doel. Bestuurslid Jaap Evers: ,,Dit jaar willen we een bijdrage leveren aan de inrichting van een theetuin bij De Harmonika aan de Nieuwe Tijningen in Zaltbommel, waar cliënten onder meer hun beroemde zelfgebakken appeltaart gaan serveren."