Schaatsen, oude trekkers kijken en vinylplaten zoeken

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

Kesteren

De jaarlijks rondreizende schaatsbaan in Neder-Betuwe is nu nog te vinden in Kesteren. Tot en met zaterdag 7 januari kan er geschaatst worden op de flinke kunstijsbaan, die in vorige jaren ook in andere dorpen heeft gelegen. De samenwerkende ondernemers in Kesteren, Pitpartners, hebben het mogelijk gemaakt.

De ijsbaan heeft deze keer een plek gevonden bij supermarkt Plus aan de noordkant van het dorpscentrum. Drie weken lang hebben veel, vooral jeugdige, schaatsliefhebbers gebruik gemaakt van de populaire ijsbaan.

Tot en met vrijdag is de ijsbaan geopend van 10.00 tot 20.00 uur, zaterdag is de laatste dag en dan sluiten de poorten om 18.00 uur.

Opijnen

De jaarlijkse ruilbeurs van de Betuwse Historische Tractoren Club (BHTC) vindt zaterdag plaats in Opijnen. Voorheen was de locatie in Zennewijnen. Liefhebbers van oude machines en gereedschappen kunnen hier terecht om spullen te ruilen of te (ver)kopen.

De ruilbeurs vindt deze keer plaats in Opijnen bij auto en mechanisatiebedrijf Menno de Kock. Aanbieders en kopers komen uit het hele land, maar Rivierenland is altijd goed vertegenwoordigd. Er is van alles te vinden, nieuw en gebruikt: van moeren en bouten, gereedschappen zoals zagen, hamers en schroevendraaiers, tot boeken over onderdelen.

Ook zijn er machines te koop, zoals oude freesjes en enkele oude tractoren. De beurs is zaterdag tussen 08.00 en 13.00 uur aan de Zandstraat 30A in Opijnen. Toegang is gratis. Voor de liefhebbers is er ook wat te eten, onder meer erwtensoep, en drinken.

Tiel

Robbie’s Records uit Den Bosch, dat zowel Nederland als België doortrekt met muziekbeurzen, houdt op zondag 8 januari in samenwerking met Cultureel Podium Zinder een platen- en -cd-beurs. Deelnemers uit binnen- en buitenland zullen een divers aanbod aan lp’s, cd’s en singles te koop aanbieden, maar ook aanverwante artikelen als dvd’s en muziekmerchandise.

Robbie's Records was vorig jaar present bij 45 muziekbeurzen. Heel veel genres zijn voorhanden. De entree bij Zinder aan de Rechtbankstraat 1 in Tiel is gratis. De liefhebbers zijn welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.

