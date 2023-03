Schade jaarwisseling in Zaltbommel lager maar toch nog 75.000 euro

ZALTBOMMEL - Met oud en nieuw is in de gemeente Zaltbommel voor ruim 75.000 euro schade aangericht. Een flink bedrag, maar het is aanzienlijk lager dan vorig jaar, toen er voor ruim 132.000 euro werd vernield.

Dat laat de gemeente weten nadat alles bij elkaar is opgeteld. Onder de schadekosten vallen onder andere het vervangen van prullenbakken, verkeersborden, speeltoestellen en het herstellen van asfalt op de plekken waar brand is gesticht. Die gebeurde vooral in de westelijke dorpen van de gemeenten.

Festiviteiten

Tevreden is burgemeester Pieter van Maaren nog niet: ,,De geïnventariseerde schade is lager maar is zeker wel aanwezig, waarbij opgemerkt moet worden dat elke euro schade er één te veel is.” Wel spreek hij vol lof over de inwoners die zich hebben ingespannen om leuke dingen te organiseren. ,,Ik wil me samen met u inzetten om deze lijn de komende jaren voort te zetten.”

De hoop is dat deze door inwoners georganiseerde en door de gemeente gesteunde festiviteiten een leuk alternatief zijn voor de raddraaiers, zodat ze niet meer de straat op gaan. Deze methode is in het verleden in Bruchem succesvol gebleken.



