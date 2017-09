Seks met 13-jarig meisje: werkstraf geëist tegen 20-jarige man uit Zaltbommel

De man, die destijds ook in Zaltbommel woonde, was toen 18 jaar oud. Hij bekende tegenover de Arnhemse rechtbank dat hij seks had gehad, maar dat hij toen niet heeft gevraagd hoe oud het meisje was.

De man trof het meisje in een park, op een zaterdagavond in november 2015, samen met zijn vrienden. Ze hadden allemaal alcohol gedronken. Hij bracht het meisje naar huis, maar eerst gingen ze bij hem een paraplu halen. Uiteindelijk belandden ze bij hem op de slaapkamer en van het een kwam het ander. De verdachte zei zich niet te herinneren dat het tegen haar zin gebeurde.

Het slachtoffertje was er aardig kapot van. Haar moeder beschreef voor de rechtbank dat het meisje dagenlang niets durfde te zeggen, maar dat er duidelijk iets mis was. Uiteindelijk vertelde ze alles en is er aangifte gedaan. De uitspraak is over twee weken.