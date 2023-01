Seref Kaya leidt bij Theole zijn eigen teamgenoten op: ‘Mooi te zien dat jeugdspelers doorbreken en van waarde zijn’

Met 67 minuten op de klok zat het werk van Seref Kaya erop. Theole leidde op dat moment al met 5-1 en de 33-jarige captain liet zich vanwege lichte hamstringklachten vervangen. De routinier maakte plaats voor tiener Remon van Lavieren, waarmee de gemiddelde leeftijd van de toch al jeugdige ploeg nog verder daalde.

,,Ik ben de enige dertiger bij Theole 1”, zei de centrale verdediger. ,,In voorgaande seizoenen hadden we in iedere linie wel een ervaren speler. Nu hebben we vooral tieners en begin twintigers. Ik ben wel echt de nestor van het elftal, haha. Ik moet van achteruit de boel scherp houden en mijn teamgenoten aansturen. Die rol ligt me wel.”

Quote Als jeugdtrai­ner is het mooi te zien dat zulke jongens doorbreken en van waarde zijn, daar doe je het uiteinde­lijk voor Seref Kaya (33)

Dat Van Lavieren zijn vervanger was, vond Kaya een leuk gegeven. De jonge linksback voetbalde nog niet zo lang geleden onder zijn hoede in het JO19-elftal. ,,Van het huidige eerste elftal heb ik ook Jop van Soerland nog getraind. Ik zei toen al tegen Henk (hoofdtrainer Henk Evers, MvS) dat Jop een basisspeler moest worden bij Theole 1, dat-ie zo mee kon.”

Quote Als ik ruimte moet maken voor doorbreken­de jeugdspe­lers, dan doe ik dat. Ik wil de ontwikke­ling van talent niet in de weg staan Kaya

Grote talenten

Van Soerland - ook nog tiener - is inmiddels een vaste waarde op het middenveld van de Tielse club. Zoals er met spelers als Niels Wien en Luca Bel meer grote talenten rondlopen op sportpark Drumpt. ,,Als jeugdtrainer is het mooi te zien dat zulke jongens doorbreken en van waarde zijn, daar doe je het uiteindelijk voor.”

Kaya leidt bij Theole als jeugdtrainer daarmee voor een gedeelte zijn eigen teamgenoten op. En uiteindelijk is het de bedoeling dat hij ook zijn eigen opvolger klaarstoomt. Maar voorlopig wil de voormalig speler van TEC, Echteld, DOVO en FC Den Bosch (jeugd) zelf nog wel even door als voetballer.

,,Als ik ruimte moet maken voor doorbrekende jeugdspelers, dan doe ik dat. Ik wil de ontwikkeling van talent niet in de weg staan. Maar op mijn positie (linker centrale verdediger, MvS) staat er nu helaas nog geen speler klaar. Misschien over een jaartje of twee.”

Volledig scherm Theole-aanvoerder Seref Kaya vangt een tegenstander van NEC op. © Raphael Drent

Hoofdtrainer

Kaya heeft de ambitie om op termijn hoofdtrainer te worden. Hij heeft het trainersdiploma UEFA-C al op zak en wil nu UEFA-B gaan halen. ,,Ik wil graag actief blijven in de voetbalwereld. Hopelijk kan ik ooit hoofdtrainer van Theole worden.”

Tot die tijd wil Kaya zijn waarde nog hebben óp het veld. De verdediger moet het vooral van zijn goede traptechniek hebben. De Tielenaar staat bekend om zijn ‘gouden linker’, een typering die hij dankt aan zijn tijd bij FC Den Bosch. ,,En later bij TEC benoemden ook spelers als Albert van Velsen en Leon Hese mijn traptechniek. Toch leuk om te horen. Met mijn linkerbeen kan ik het spelletje nu nog steeds mooi verdelen.”

Acht goals

De captain had ook tegen hekkensluiter NEC zijn waarde, al hoefde Kaya zich na rust amper meer in te spannen. Halverwege stond het al 4-1, mede dankzij drie goals vlak voor rust van Nathan van Krieken, Luca Bel en Niels Wien. Eftal Elmas had vroeg in de wedstrijd voor de 1-0 gezorgd, waarna de bezoekers uit Nijmegen nog wel op 1-1 kwamen via Arthur Gatsjatrian. Via doelpunten van Ward Hulshoff, Joost van Beek, Hasan Arslan en opnieuw Wien werd het uiteindelijk 8-1.

Theole klom met de zege naar de vierde plaats. ,,Ons doel is de top 3, dat moet haalbaar zijn”, zei Kaya. ,,Wij moeten het als ploeg vooral van het voetballende gedeelte hebben, niet van het fysieke. En dat doen we steeds beter.”

