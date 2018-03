SGP toch de grootste in Zaltbommel, met twee stemmen verschil

Vertrouwd loopje naar stembureau De Schans in Zaltbommel

21 maart ZALTBOMMEL - Op het stembureau in huiskamer De Schans in Zaltbommel is aan het begin van de avond tevredenheid over de opkomst. Die is vergelijkbaar met vier jaar geleden, en dat terwijl er in de wijk Spellewaard een stembureau bij is gekomen.