Simon Buwalda uit Zaltbommel kandidaat-wethouder voor Culemborg

Buwalda was de afgelopen drie jaar wethouder van Zaltbommel. Daar had hij onder andere zorg, welzijn en onderwijs in zijn pakket. Omdat het CDA in Zaltbommel geen onderdeel meer uit maakt van de nieuwe coalitie, zit hij nu weer gewoon in de gemeenteraad. Buwalda noemt Culemborg een fantastische stad met veel betrokkenheid en initiatief. ,,Ik kijk er naar uit om mij samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en gemeenteraad in te zetten voor een Culemborg waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen."

Culemborg is de laatste gemeente in de regio waar een nieuw college tot stand komt. Het CDA in Culemborg laat weten terug te kijken op een intensief traject waarin gewerkt is aan een breed programma voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Nicolien de Geus zegt daarover: ,,Een nieuwe aanpak met veel ruimte voor samenwerking met inwoners, (vrijwilligers)organisaties en ondernemers vraagt om nieuwe gezichten in het college. Wij hebben gezocht naar een wethouderskandidaat die communicatief, toegankelijk, proactief, constructief en dienstbaar is. Simon Buwalda is jong, benaderbaar, enthousiast en past daar goed in." Het CDA gaat er van uit dat het nieuwe college nog voor het zomerreces wordt geïnstalleerd.