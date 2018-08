Video Politie Zaltbommel in actie tegen inbreker te zien op beelden bodycam

18 augustus ZALTBOMMEL - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker aangehouden op de Molenwal in Zaltbommel. De bewoners hadden de man betrapt tijdens zijn inbraak en tegengehouden, maar hij wist aan hen te ontkomen. Op beelden van een bodycam van een van de agenten is te zien hoe zij hem later alsnog wisten te pakken.