Starbucks bij De Lucht langs A2 bij Bruchem

Burgemeester en wethouders hebben besloten om mee te werken aan het verzoek van de bekende koffieketen. Er is een omgevingsvergunning verleend en de nieuwe zaak wordt op termijn ook opgenomen in het bestemmingsplan.

Wie bij dat kopje koffie ook iets lekkers lust van Dunkin' Donuts, grijpt voorlopig mis. Ook deze keten had belangstelling voor de drukbezochte tank- en rustplaats van De Lucht. Zonder aanvraag van wat voor vergunning dan ook was Dunkin' Donuts deze maand een pop-up store begonnen. Toen de verkoop een week aan de gang was, heeft de Omgevings Dienst Rivierenland namens de gemeente Zaltbommel een einde aan deze illegale situatie gemaakt. Omdat er wel veel belangstelling voor de donuts was, laat de initiatiefnemer via sociale media weten te onderzoeken of er wellicht een vast verkooppunt bij De Lucht kan komen.