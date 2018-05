Stem burger kan niet luid genoeg klinken bij huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel

Goed dat Zaltbommel met onder meer de inzet van een breed maatschappelijk panel tot een aangepast beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten wil komen, zei Hein de Kort (CDA) donderdagavond, ,,Maar het is wel de koe in de kont kijken.’’ Ofwel: achteraf is het makkelijk praten. Eén les - de belangrijkste wellicht - die de Bommelse politiek geleerd heeft van de ophef rond het plan voor een Polenhotel in Zuilichem, is dat de stem van de burger niet luid genoeg kan klinken. Vooraf dan.

Bij het nieuwe plan van aanpak rond de huisvesting van arbeidsmigranten, waar de raad donderdagavond de nodige financiële middelen voor beschikbaar stelde, ruim baan voor inbreng van burgers. Met een digitale enquête en dus dat panel.

Niet gerust

SP’er Martijn Stoutjesdijk is er niet gerust op. ,,Er zijn 34 partijen uitgenodigd om met twee mensen zitting in te nemen. Plus vijf burgers. De omvang kan dus oplopen richting de 75 personen. Tuinders, mensen van uitzendbureau’s, LTO-lobbyisten. Mensen die het gewend zijn om hun standpunten voor het voetlicht te brengen. Je moet het maar durven om daar als burger bij te gaan zitten. Ik heb grote twijfels of de bewoners zich op deze manier gehoord gaan voelen.’’

Anderen, onder wie Thom Ummels (D66), zien juist de meerwaarde van een gemengd panel. ,,Dat kan hele positieve effecten hebben op het vlak van kennisuitwisseling.’’

