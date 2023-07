Straf voor stelen van rijplaten bij Slot Loevestein

POEDEROIJEN - Een van de mannen die op 16 december vorig jaar werden betrapt bij het stelen van grote stalen rijplaten bij Slot Loevestein in Poederoijen, is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken.