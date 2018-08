Stoere expeditie voor mensen met pit

Expeditie Oost heet de tocht van de Ri4daagse. Dat klinkt stoer. ,,Dat is het ook: we lopen over stranden, door natuurgebieden met kuddes paarden en runderen, we steken geulen over, klimmen over hekjes en varen met grotere boten over de rivier.''

Monic Deichmann van stichting Ri4daagse is enthousiast. Ze heeft deze zomer grote stukken van de route mee verkend en uitgezet. ,,Het is soms pittig, maar zo bijzonder. Je ervaart de natuur van de Nederlandse rivierdelta met al je zintuigen.''

De Ri4daagse bestaat al een paar jaar als een vierdaagse struintocht door natuurgebieden langs de grote rivieren. Tot nog toe waren het vier aparte routes. De vijfde Ri4daagse krijgt een nieuwe formule: de deelnemers volgen een doorlopend traject. Dit jaar vanaf Millingen, dus vanaf ongeveer de grens met Duitsland, tot Slot Loevestein, maar volgend jaar gaat het verder: via de Biesbosch naar de zee. ,,Je ziet het landschap langzaam veranderen'', is de ervaring van Deichmann. ,,Het wordt steeds weidser en vlakker.''

Het aantal deelnemers is beperkt: er kunnen tweehonderd mensen mee. ,,De ervaring leert dat de lopers al snel uitwaaieren'', weet Deichmann. ,,Je hebt dan het gevoel dat je alleen met je reismaatjes door het landschap loopt.''

Het is niet alleen lopen, maar soms ook varen of een stuk fietsen. De organisatie zorgt voor de vervoersmiddelen. De deelnemers krijgen af en toe een inspirerende ervaring mee, die te maken heeft met het landschap of de tocht. Zoals 'riviermuziek' op een onverwachte plek of een tekst die je net iets anders naar de omgeving laat kijken. Daar wil Deichmann niet te veel over kwijt, want dan is de verrassing eraf.

In Nederland groeit de belangstelling voor natuur in eigen land. Er worden succesvolle bioscoopfilms over gemaakt als De nieuwe wildernis, Holland- Natuur in de Delta en Wild. Filmmaker Ruben Smit maakte ook de veelbekeken serie Levende Rivier, waarin hij per kano de grote rivieren afzakt en het landschap, de seizoenen en het planten- en dierenleven laat zien.

Volledig scherm De deelnemers gaan soms ook met de boot. © PR

In het buitendijkse gebied hebben de rivieren de ruimte gekregen. Dat heeft een praktische reden: veiligheid bij hoogwater. Het neveneffect is dat de rivieroevers de afgelopen decennia natuurlijker zijn geworden. Er zijn nevengeulen gemaakt, grote grazers houden de begroeiing kort en verder kan de natuur zijn gang gaan. Dat heeft gezorgd voor de terugkeer van verdwenen dieren en planten. Zo heeft Nederland weer bevers en otters.

Deichmann: ,,Ons doel is het publiek laten zien hoe mooi ons land is en hoe waardevol de natuur. Dat doen we door mensen echt in contact te brengen met het landschap: de zandduintjes, het wilgenbos en altijd het geluid van het water. Als je langs de rivieren trekt, heb je al snel het gevoel dat je ver van de bewoonde wereld bent.''