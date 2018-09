Stomdronken Roemeen rijdt bij Poederoijen bijna politieauto van de weg

De 33-jarige man reed de politieauto ter hoogte van de afslag naar Slot Loevestein tegemoet en vloog bijna uit de bocht. De man werd aangehouden en moest blazen. Hieruit bleek dat hij bijna vijf keer zoveel alcohol had gedronken dan is toegestaan. Het rijbewijs van de man is ingenomen en hij zal zich ook voor de rechter moeten verantwoorden.