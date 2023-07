Stralend zonnig weer in Zaltbommel vandaag

Hartje zomer, maar Hedel maakt zich nu al op voor oud en nieuw

HEDEL - Het is hartje zomer en in Hedel en bij de gemeente Maasdriel denken ze al na hoe de jaarwisseling minder gewelddadig kan verlopen dan de afgelopen jaren. Want wat in het dorp een feestje zou moeten zijn, zegt burgemeester Jaco Geurts, bestaat nu uit ‘schrijnende excessen’.