met video Hulpdien­sten later bij ongeval op A59 omdat automobi­lis­ten langs file scheuren

ENGELEN - Slachtoffers van het ongeval dinsdagmiddag op de A59 bij Engelen zijn mogelijk minuten later geholpen dan had gekund. Volgens de politie werden hulpdiensten opgehouden omdat automobilisten de file omzeilden door over de vluchtstrook te scheuren.