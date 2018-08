Sushirestaurant in centrum Zaltbommel

De benodigde vergunningen voor het voormalige bankgebouw zijn inmiddels geregeld, laat een woordvoerster van de gemeente Zaltbommel weten. De exploitatie- en de drank- en horecavergunning zijn verleend. Er is geen bestemmingsplanwijziging nodig, omdat zogenaamde 'lichte horeca' op die plek is toegestaan. Sushirestaurant Japachi mag tot 22.00 uur open zijn. Er komt ook een afhaalvoorziening. De werving van personeel voor het nieuwe Zaltbommelse restaurant is al begonnen.

Pizza

Aan de Schans in de Zaltbommelse wijk Spellewaard is Domino's Pizza nog altijd van plan om een eetgelegenheid te openen. Ook dat is volgens de gemeente rond, en er is al overleg met omwonenden geweest. De komst van Domino's laat volgens de gemeente echter op zich wachten omdat nog geen uitbater is gevonden die dit op franchise-basis wil doen.