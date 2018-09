't Ouwe Mestershuis in Gameren beste restaurant volgens 'Eropuit in eigen land'

't Ouwe Mestershuis, in Gameren beter bekend onder de bijnaam De Mop, wordt sinds jaar en dag gerund door de familie Kaasjager. Zoon Peter Jan staat achter het fornuis en klanten spreken lovend over zijn kookkunsten. Om de overwinning met de klanten te vieren, komt er binnenkort een feestelijk menu op de kaart.

'Eropuit in eigen land' is een organisatie die uitstapjes in eigen land promoot. Ieder jaar worden prijzen toegekend in verschillende categorieën op het gebied van overnachten en eten.