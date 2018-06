Te veel distels, te weinig vrijwilligers: nieuw mountainbikeparcours Zaltbommel dicht

Portemon­nee van Margriet uit Alem terecht na bizarre rit over de snelweg

13 juni ZALTBOMMEL/ZEIST - Complete paniek. Dat voelde Margriet de Wilt (32) uit Alem toen ze woensdagmorgen op haar werk in Zeist aan kwam, de slagboom van de parkeerplaats wilde openen en haar portemonnee niet meer in haar tas bleek te zitten. Een uur later kon ze opgelucht adem halen. Hij was gevonden, met alles er nog in, bijna vijftig kilometer van de plek waar ze 'm voor het laatst in haar handen had. Het blijkt een bizar verhaal.