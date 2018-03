Terugblik in film op moeilijke integratie

Gisteren was ze even terug in haar oude school. Na de middelbareschooltijd studeerde ze in Maastricht. Daar schreef ze een scriptie over integratie van de derde generatie Marokkanen en Turken in Nederland. Die interesse was aanleiding voor het maken van de film waarin onder meer Zaltbommels vroegere burgemeester, twee buurtvaders, de wijkagent en een Marokkaanse jongere aan het woord komen. Daarnaast is gefilmd tijdens multiculturele bijeenkomsten en sportevenementen.