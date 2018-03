Tesla opent grootste oplaadstation van Nederland bij Van der Valk langs de A2 in Zaltbommel

Lijstduwer Looijen staat er dubbel in, Otters ervaart haar rol allerminst als kiezersbedrog

16:26 ZALTBOMMEL/VUGHT - Hij (Han Looijen) is lijstduwer bij de VVD in Zaltbommel, zij (Suzanne Otters) in Vught. Hij zwaait af als wethouder en staat er wat dubbel in. Zij is Statenlid en ervaart haar rol allerminst als kiezersbedrog.