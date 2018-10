Theatervoorstelling Tjerk Ridder in De Poorterij over wandeltocht Parijs-Groningen via Zaltbommel

,,Wel even opletten dat ze niet op de grond springt’’, zegt Tjerk Ridder bij lunchcafé In de Roos in Zaltbommel. Beter van niet voor de 12-jarige teckel Dachs die al eens een hernia had. Als het even kan neemt de Utrechtse theatermaker, muzikant en schrijver haar mee. ,,Bij de wandeltocht van vorig jaar en dit jaar ging dat niet’’, refereert Ridder (45) aan de route die hij in twee etappes aflegde van Parijs naar Groningen. Samen met zijn ezel Lodewijk en zijn gitaar drie maanden lang in het spoor van Sint Maarten, onder meer langs Zaltbommel vorig jaar augustus. ,,Ik werd de man met de ezel.’’ Van de ervaringen van zijn reis maakte Ridder een theatershow, Bonne Route!, waarmee hij op vrijdag 9 november in De Poorterij staat. In plaats van Lodewijk is dan Dachs van de partij. ,,Die gaat liggen slapen in de gitaarkoffer. Vaak vergeet het publiek tijdens de show helemaal dat ze er nog is.’’