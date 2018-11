Tien dagen Sint-Maartensfeest

Se­mi-profwiel­ren­ner Arensman gebeten door hond in Zaltbommel: ‘Baasje liep gewoon door’

1 november ZALTBOMMEL - De semi-profwielrenner Thymen Arensman is woensdag gebeteren door een hond in Zaltbommel. In eerste instantie dacht Arensman dat de hond aandacht wilde. Daarom minderde hij vaart om de hond te aaien. De hond was minder was minder goed gezind en zette zijn tanden in de kuit van de 18-jarige wielrenner.