Tournee The Wieners: 'Het moet klinken als in de jaren 50'

Me­ga-aardbeien­kas Dutch Berries in Zuilichem geopend

21 september ZUILICHEM - In het bijzijn van relaties en genodigden is vrijdag in Zuilichem Dutch Berries geopend. In dit nieuwe, 20 hectare grote bedrijf van Gijbert Kreling worden aardbeien voor de Europese markt gekweekt. In oktober wordt de eerste oogst verwacht.