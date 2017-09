Trein botst bijna op vrachtwagen bij Bruchem

Basisschool De Wegwijzer uit Nederhemert zamelt kleine elektrische apparaten in

12 september NEDERHEMERT - Basisschool De Wegwijzer uit Nederhemert is een van de 209 basisscholen in Nederland die deelneemt aan de Wecycle-inzamelactie. De leerlingen zamelen van september tot en met half november kleine elektrische apparaten in.