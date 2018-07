Truck van Jeffrey van Suijdam uit Zaltbommel maakt grote kans op titel Truck van het Jaar

Even een hemel in de cabine bouwen, het kost de twee mannen de nodige kruim: door de hitte parelt het zweet deze woensdagavond op hun voorhoofd. Aan de achterkant van de DAF-truck hangen twintig draadjes los; die moeten nog aan de lampjes worden gekoppeld. Ondertussen wordt er heel veel gepoetst, want zondag moet de vrachtwagen van Jeffrey van Suijdam er picobello uitzien om bij het Truckersfestival in Assen wellicht te worden verkozen tot Mooiste Truck van Nederland in de categorie zeecontainers.

Metallic blauw

In een trits met genomineerden in het fotojaarboek van het truckersfestival werd zijn vrachtwagen verkozen om met twee anderen te strijden om de eerste plaats. De 22-jarige Van Suijdam maakt een gerede kans om de hoofdprijs te pakken: er zijn de afgelopen week heel wat extra stappen gezet. ,,Eerst was alleen de voorkant in metallic blauw gespoten", zegt de Zaltbommelaar. ,,En had ik er andere, mooiere velgen op laten leggen. Daar ben ik al op gekozen. Maar nu is-ie helemaal blauw. De oplegger heeft die kleur nu ook. Ik neem twee spierwitte zeecontainers mee. Dat is een mooi contrast. Dan is het plaatje helemaal compleet."

Er zijn ook andere accenten aangebracht. Zo heeft de achterbumper niet alleen twintig lampen, ook het design mag er wezen. ,,Dit heeft niemand, hoor. Samen met constructeur Jan van Rijswijk heb ik dat uitgedacht. Het is dus uniek. Ik wil anders zijn dan een ander."

Het pimpen van zijn DAF-truck, die hij sinds oktober rijdt, kost een paar centen. ,,Ik heb geen idee hoeveel, want de rekening komt bij mijn vader terecht." Die maakt er geen punt van, is zelf gek van vrachtwagens: Theo is zijn eigen transportbedrijf begonnen. Bij zijn zoons Robin en Jeffrey liep ook diesel door de aderen, zij zijn in zijn voetsporen getreden.

Op zijn achttiende verjaardag kreeg Jeffrey het ultieme cadeau: een eigen vrachtauto. Nog niet nieuw, maar overgenomen van pa.