Twee agenten ontslagen in een week, wat gaat er mis?

De politie Oost-Nederland ontsloeg deze week twee agenten die zich hebben misdragen. Pijnlijk, want politieagenten hebben een voorbeeldfunctie. Wat is er aan de hand? Vijf vragen over ‘foute wouten’ in het Oosten, waar ook de gemeenten Zaltbommel, Neerijnen en Maasdriel onder vallen.

1. Twee agenten werden deze week ontslagen. Wat is er aan de hand?

Eerder deze week, maandag, werd een politieagent van de eenheid Oost-Nederland ontslagen. Hij had zich de afgelopen drie jaar al eens schuldig gemaakt aan 'grensoverschrijdend en niet-professioneel gedrag'. Recentelijk ging hij wéér in de fout en dat betekende: einde verhaal. De man is ontslagen. Donderdag volgde ontslag voor een tweede politieagent, vanwege ‘ernstig plichtsverzuim’. ,,In dit geval ging het over het verkeerd vastleggen van eigen werkzaamheden. Meer kan ik daar inhoudelijk niet over zeggen”, aldus Frank Brouwer van de politie.

2. Het is niet voor het eerst dat politieagenten uit de eenheid Oost in opspraak raken, toch?

Zeker niet. Later dit jaar staat de Zutphense ‘politiemol’ Jesper D. voor de rechter. Hij wordt verdacht van het doorverkopen van informatie uit een strafonderzoek aan bevriende criminelen. Ook stond begin dit jaar een Apeldoornse agent voor de rechter die de politiesystemen voor privédoeleinden checkte. Brouwer: ,,Dit jaar zijn tot nu toe drie medewerkers buiten functie gesteld in verband met een onderzoek. Wanneer die zijn afgrond en wat er uit voortkomt is nu nog niet te zeggen.

Jaarlijks start de politie in Oost-Nederland circa 200 onderzoeken naar collega’s wegens schending van de integriteit. In 2017 waren dat 184 onderzoeken, het jaar ervoor 212. Dat leidde in 2016 in 15 gevallen tot ontslag. Het aantal ontslagen in 2017 kan de politie nog niet melden. ,,We kunnen nooit tevreden zijn met 200 onderzoeken en vijftien ontslagen", zei Oscar Dros, politiebaas in Oost-Nederland, eerder tegen de Stentor. ,,Iedere schending van de integriteit door een politieagent is er een te veel. Integriteit is een zeer belangrijke kernwaarde van de politie. De samenleving moet daar ook op kunnen vertrouwen. Daarom zijn we zeer streng: ieder signaal dat er iets aan de hand is, onderzoeken we direct.”

3. Tweehonderd onderzoeken, is dat veel?

Tweehonderd lijkt veel, maar er zijn enkele verzachtende omstandigheden. De politie-eenheid in Oost-Nederland is met 7.500 mensen de grootste van het land. Het percentage onderzoeken is relatief laag (2,6 procent). Dat oordeelde de Apeldoornse politiewetenschapper Jaap Timmer van de Vrije Universiteit in Amsterdam eerder ook in deze krant: ,,De ontslagcijfers van de politie Oost-Nederland zijn niet buiten proportioneel. Ze lopen aardig in de pas bij het landelijke beeld. Besef bovendien dat de lat voor een agent veel hoger ligt dan voor een burger. Er worden zeer hoge eisen gesteld aan integriteit.” Bovendien blijkt in een groot aantal van die tweehonderd onderzoeken dat de agent in kwestie niets valt te verwijten.

4. Wat doet de politie eraan om te voorkomen dat agenten in de fout gaan?

,,Elk signaal of melding van een integriteitschending nemen we serieus en leidt tot het inschakelen van onze afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten”, vertelt Frank Brouwer. ,,We kijken intensiever dan vroeger naar risicovol en afwijkend gedrag in relatie tot de informatie die agenten onder ogen krijgen. Hebben we het idee dat er iets niet in de haak is, dan volgt een verhelderd gesprek, een correctie of wellicht een onderzoek. Daarnaast leren we van elke zaak waarin het niet goed ging. We stellen onszelf altijd de vraag: hebben we iets over het hoofd gezien waardoor dit kon gebeuren? Waren er signalen die we hadden moeten oppikken? Op basis van deze ervaringen kunnen we preventief extra maatregelen nemen.”