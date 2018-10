Uitslag poll: 52 procent wil liever vandaag dan morgen rookvrije sportclub

Voor de tweede keer in week tijd stroomsto­ring in Zaltbommel: fout snel hersteld

14:26 ZALTBOMMEL - Voor de tweede keer deze oktober zaten huishoudens in Zaltbommel zonder stroom. Dit keer is ook Rossum getroffen. In totaal zaten 1404 huishoudens zonder stroom, aldus netbeheerder Liander.