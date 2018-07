Vanaf woensdag overdag beregeningsverbod in Rivierenland

Tegelijk haalt het waterschap naar eigen zeggen alles uit de kast om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden. Op de meeste plaatsen kan het waterschap ’s nachts de sloten weer op peil brengen. Daartoe wordt er met extra materieel vanaf de grote rivieren water het gebied in gepompt. Op sommige plaatsen gebeurt dat voor het eerst sinds 1976.

In het gehele werkgebied laat het waterschap extra water in vanaf de grote rivieren. Dat gebeurt dat met extra pompen en door de provincie te verzoeken door spaarzaam te schutten in sluizen.

Met stuwen en gemalen probeert Waterschap Rivierenland het waterpeil hoog te houden. In hoger gelegen gebieden, zoals de oeverwallen langs de grote rivieren, zullen sloten droog komen te staan. Dat is gebruikelijk in de zomer. Ook poelen of vijvers die niet in verbinding staan met aanvoer, drogen op. Als de waterkwaliteit afneemt, komen blauwalg en botulisme vaker voor.