Variant van glasstadgluurders op gootspoken uit Zaltbommel

Bijeen­komst over beplan­tings­pro­ject Poederoij­en en Brakel

14 mei POEDEROIJEN/BRAKEL - Hoogstamfruitbomen, een vogelbosje of een haag met streekeigen bomen of struiken. Opties die bewoners van het buitengebied in Poederoijen en Brakel voorgelegd krijgen tijdens het beplantingsproject Poederoijen en Brakel in het Groen.