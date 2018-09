Veertien scholen in de Bommelerwaard trekken gezondheid breder dan eten en bewegen

Het is de eerste keer dat de week wordt gehouden. Gezondheid is bij het project een breder begrip dan letten op wat je eet en zorgen dat je meer beweegt, legt Heleen Post uit. Volgens de directeur van basisschool De Leiboom in Zaltbommel horen er bij lekker in je vel zitten ook zaken als zelfvertrouwen en betrokkenheid bij de maatschappij.