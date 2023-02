Verkiezingen: zet alle bevers aan de dijk

COLUMNOp de radio hoorde ik een verslaggever lyrisch praten over de bever. Kijk, hoe soepel hij door het water glijdt, wat een aanwinst voor de natuur. En zo ging het nog even door. Er werd nog net geen standbeeld geplaatst voor de ‘beste bouwmeester van de natuur’.

Ik wachtte af of ze ook zou zeggen dat het beest een ramp is voor de dijken. Maar nee, dat was kennelijk een brug te ver voor de overenthousiaste reporter.

We zijn een gek land. We geven miljoenen uit aan onze dijken, maar laten met tromgeroffel eind jaren tachtig de bever weer toe. In ons rivierengebied zitten er nu duizend! En ze knagen maar raak, de etterbakken. Ze maken van onze dijken een gatenkaas.

Kortom, de bever maakt meer kapot dan ons lief is. Maar o jee, ze zijn beschermd. Je mag ze dus zomaar niet afschieten.

Maar natuurlijk hebben we in ons polderlandje een beverprotocol. Je mag ze wel een beetje ontmoedigen, onze dijkrakkers. Bijvoorbeeld het storten van steen bij een ingang of gaas aanbrengen. Nou, de bever vindt wel weer een geitenpaadje elders. Het is een beetje water naar de Waal dragen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

O ja, er is nog een reddingsboei: de probleembever (letterlijk citaat in het protocol) mag je in uitzonderlijke gevallen afschieten. Maar ja, wanneer valt zo’n hooliganbeest in die categorie? Dat wordt nog een gevalletje Rijdende (of varende) Rechter.

Op 15 maart, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen, vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Een beetje onzinnige verkiezing, maar het is nu eenmaal verplicht. De verschillen zijn heel klein, het gaat tenslotte maar om één ding: hoe houden we hier droge voeten?

In ieder geval met minder, minder bevers. Welke partij zet zich daarvoor in? Met een mooie slogan en een lied, dat we laten zingen door John de Bever. Dat wordt een dijk van een hit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.