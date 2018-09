Vijfde ProefLOKAAL in Sint-Maartenskerk Zaltbommel

,,Handel in de kerk, dat moeten ze toch verbieden" bromt een bezoeker die niet met zijn naam in de krant wil. Hij mompelt nog een Bijbelcitaat over Judas die zilverlingen op de tempelvloer werpt, en verdwijnt dan tussen het winkelend publiek. Een paar passanten in het kerkportaal halen hun schouders op en lopen naar binnen.

Het blijft de enige wanklank tijdens een sfeervolle minimarkt op zaterdagmiddag, onderdeel van het tweedaagse ProefLOKAAL Festival. Het historische gebouw blijkt een perfect decor voor de circa twintig kramen die achterin staan opgesteld, stuk voor stuk de moeite van het bekijken waard. De geur van vers bereide hapjes maakt hongerig. Halverwege de middag schuifelt er aardig wat publiek voorbij en naar de plastic tassen te oordelen, wordt er goed gekocht.

Quote Onze kippen lopen buiten en leggen niet altijd netjes in het nest. Deze heb ik in het veld geraapt. Linda de Groot, boerderij Zonneveld in Rossum

Vuile eieren

Bedoeling van de standhouders is niet alleen om te verkopen, maar ook om bezoekers te laten kennismaken met hun producten. Dat levert regelmatig verbaasde blikken op, zeker wanneer ze er tekst en uitleg bij geven. Linda de Groot van Boerderij Zonneveld in Rossum, staat achter een grote mand met vuile eieren. ,,Onze kippen lopen buiten en leggen niet altijd netjes in het nest. Deze heb ik in het veld geraapt. Ze zijn niet brandschoon, dus ongeschikt voor de supermarkt. Maar weggooien vind ik voedselverspilling. Daarom bied ik ze voor een klein prijsje aan."

Benjamin Poel uit Zuilichem is scholier en heeft een bijbaantje bij Kwekerij van Wijgerden in Bruchem. Hij laat vandaag bezoekers kennismaken met eetbare bloemen, zoals viooltjes. Even wennen voor de dames die vol bewondering naar de kleurige maandjes staan te kijken.

Quote De meeste soorten zijn pas ontwikkeld en zo weten we welke we in grotere hoeveelhe­den moeten gaan produceren. Geert de Weert, kwekerij de Westerbouwing

Net als de meeste standhouders laat ook Geert de Weert van kwekerij De Westerbouwing de mensen proeven. Tien bakjes met verschillende frambozenrassen, waaronder gele, staan klaar. Welke is de lekkerste? En wat vindt u van de andere? ,,Leuk voor de mensen, zo'n test, maar ook nuttig voor mezelf", aldus De Weert. ,,De meeste soorten zijn pas ontwikkeld en zo weten we welke we in grotere hoeveelheden moeten gaan produceren."

Samenwerking