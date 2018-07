Vitens blijft het herhalen: doe zuinig aan met water

Meer treinreizi­gers op NS-stations Rivieren­land

24 juli ZALTBOMMEL - Het is vorig jaar drukker geworden op de stations van de Nederlandse Spoorwegen in Rivierenland. Op station Tiel, Tiel-Passewaaij, Geldermalsen, Culemborg en Zaltbommel stapten in 2017 bijna 24.000 reizigers per dag in en uit; 912 meer dan in 2016.