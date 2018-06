Volle bak bij afscheid wethouders Zaltbommel

Looijen heeft er zestien jaar lokale politiek opzitten. Voor de VVD was hij acht jaar raadslid en acht jaar wethouder. Simon Buwalda kwam vier jaar geleden voor het CDA in de gemeenteraad en volgde halverwege die raadsperiode Ton van Balken op als wethouder. Burgemeester Peter Rehwinkel sprak lovende woorden, en vertelde dat er geld was ingezameld voor de door Buwalda en Looijen uitgekozen goede doelen: wensstichting Shamajo en Villa Pardoes.

Buwalda heeft al een andere baan, hij wordt wethouder in Culemborg. Van Looijen is nog niet bekend wat hij gaat doen. Na de verkiezingen begeleidde hij de vorming van de coalitie in Den Bosch. Die klus zit er nu op. ,,Maar", zo zei hij woensdagavond, ,,wat ik ook ga doen en waar dat ook zal zijn, ik zal altijd enthousiast vertellen over Zaltbommel. En dat zou iedereen moeten doen. Wees trots op deze stad."